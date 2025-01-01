В Перми официально представили нового председателя Арбитражного суда Прикамья Церемония состоялась 27 февраля Поделиться Твитнуть

фото Арбитражный суд Пермского края

В Перми 27 февраля прошла официальная церемония представления Валерия Голубцова, нового председателя Арбитражного суда Пермского края.

На эту должность он был назначен Указом президента РФ от 16 января 2025 года. На торжественном мероприятии присутствовали Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю, Константин Беляев и Евгений Шайхутдинов, председатели Арбитражного суда Уральского округа и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда соответственно, а также представители судейского сообщества Пермского края, руководители госорганов региона, судьи и сотрудники аппарата Арбитражного суда Прикамья.

На церемонии главный федеральный инспектор по Пермскому краю от имени президента страны вручил Валерию Голубцову удостоверение, подтверждающее его полномочия в качестве председателя Арбитражного суда Пермского края.

Валерий Голубцов родился в 1975 году, является выпускником юридического факультета Пермского госуниверситета. Имеет учёную степень доктора юридических наук и профессорское звание. Помимо юридического, имеет высшее экономическое образование. Выступил инициатором создания и стал первым заведующим кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса, научным руководителем юридического факультета Пермского государственного университета, а также сопредседателем оргкомитета Пермского конгресса юристов. Автор свыше 200 научных публикаций. Под его научным руководством успешно защищены 15 кандидатских и три докторские диссертации.

Судейская деятельность началась для него в 2008 году с позиции судьи в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В 2022 году был повышен до заместителя председателя в том же суде. Обладатель I квалификационного класса судьи, отмечен многочисленными ведомственными знаками отличия и поощрениями. Совмещает судебную практику с преподаванием. Судейский опыт составляет 17 лет, а общий трудовой стаж по юридической специализации — 29 лет.

На посту председателя Валерий Голубцов сменил Татьяну Мещерякову, занимавшую эту должность с 2018 года.

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