Алёна Бронникова Для бизнеса в сфере автотуризма в Пермском крае предусмотрели субсидии Поддержку также могут получить муниципалитеты Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае предусмотрели субсидии для развития инфраструктуры в сфере автотуризма. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, на региональную поддержку могут рассчитывать как предприниматели, так и территории региона. Соответствующее решение было принято по рекомендации Совета представительных органов муниципалитетов.

«На последнем заседании члены Совета вновь вернулись к вопросу развития автотуризма в своих территориях. Они предложили сформировать перечень земельных участков для создания многофункциональных зон дорожного сервиса для потенциальных инвесторов, которые смогут рассчитывать на получение мер государственной поддержки», — отмечается в telegram-канале "На местах".

Предложение в адрес правительства было направлено ещё в сентябре. Совет рекомендовал рассмотреть целесообразность включения в подпрограмму «Развитие туризма» направлений поддержки муниципальных образований, ориентированных на развитие придорожного сервиса и создание комфортного отдыха для автотуристов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в июле в Пермском крае состоится всероссийский фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий красный слон». Базой для автопутешественников станет центр горнолыжного спорта «Огонёк» им. Леонарда Постникова, в экскурсионную программу войдёт посещение Кунгурской ледяной пещеры, Белогорского монастыря, Молёбки, музея «Пермь-36» и др.

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