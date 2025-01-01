Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермский край прибудет «Кочующий красный слон» Фестиваль автотуризма пройдёт в июле Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство туризма Пермского края

Пермский край выбран локацией для проведения в 2025 году всероссийского фестиваля этнографических автопутешествий «Кочующий красный слон». Об этом на заседании правительства Пермского края 13 февраля рассказал заместитель краевого министра туризма Сергей Хорошутин.

Событие пройдёт 12-14 июля, базой для автопутешественников станет центр горнолыжного спорта «Огонёк» им. Леонарда Постникова. Участникам обещаны знакомство с традициями Перми и историей её народов, выступления этноколлективов, мастер-классы (этнографические и гастрономические), лекции опытных путешественников, детская игровая площадка с аниматорами, вкусные общие ужины на поляне фестиваля.

В экскурсионной программе: Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь, Молёбка, «Пермь-36», Усьвинские столбы, Каменный город, Город-призрак Верхняя Губаха, Усолье, Соликамск, Полюд, Ветлан, гора Шудья-Пендыш и другие красоты Пермского края, до которых можно добраться на автомобиле.

Организаторы фестиваля — Евгений Шаталов, автопутешественник, полярник, участник множества рекордов, и сообщество Red Off-road — самый большой экспедиционный центр России.





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