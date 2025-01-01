В Перми закрыли ещё один павильон по продаже шаурмы
Работу точки общепита на улице Данщина приостановили на 85 дней
Решением Дзержинского районного суда приостановлена деятельность предприятия общественного питания, расположенного по ул. Данщина, 14 в Перми и занимающегося изготовлением шаурмы и шавермы. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты этого ведомства провели внеплановую выездную проверку павильона ИП Мирзоева А.И. и обратились в суд с требованием приостановить работу точки общепита.
Контролёры выявили грубые нарушения санитарных требований, в частности: для производственных нужд использовалась вода из скважины, не соответствующая стандартам питьевой воды; технологическая последовательность операций нарушалась; в работу принимались продукты питания без необходимой маркировки и сопроводительной документации. Кроме того, в заведении отсутствовали туалеты для работников и посетителей; у персонала не было личных санитарных книжек и т.д.
Специалистами Управления составили протокол о временном запрете деятельности по организации питания и опечатали павильон.
Решением суда ИП Мирзоев А.И. признан виновным, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 85 суток.
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