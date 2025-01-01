В Перми закрыли ещё один павильон по продаже шаурмы Работу точки общепита на улице Данщина приостановили на 85 дней Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Решением Дзержинского районного суда приостановлена деятельность предприятия общественного питания, расположенного по ул. Данщина, 14 в Перми и занимающегося изготовлением шаурмы и шавермы. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты этого ведомства провели внеплановую выездную проверку павильона ИП Мирзоева А.И. и обратились в суд с требованием приостановить работу точки общепита.

Контролёры выявили грубые нарушения санитарных требований, в частности: для производственных нужд использовалась вода из скважины, не соответствующая стандартам питьевой воды; технологическая последовательность операций нарушалась; в работу принимались продукты питания без необходимой маркировки и сопроводительной документации. Кроме того, в заведении отсутствовали туалеты для работников и посетителей; у персонала не было личных санитарных книжек и т.д.

Специалистами Управления составили протокол о временном запрете деятельности по организации питания и опечатали павильон.

Решением суда ИП Мирзоев А.И. признан виновным, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 85 суток.





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