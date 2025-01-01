Алёна Бронникова Пермь вошла в топ-3 городов по росту числа покупок на маркетплейсах Количество транзакций выросло на 29% Поделиться Твитнуть

По итогам 2024 года Пермь вошла в число лидеров по росту количества покупок и объёма трат среди российских городов-миллионеров. Такие данные приводит Т-Бизнес в рамках аналитического проекта T-Data. Эксперты проанализировали изменение числа покупок, динамику среднего чека и активность на шести универсальных площадках.

Число транзакций на маркетплейсах за год в Перми составило 29%. Это вывело столицу Прикамья в топ-3 по росту числа покупок. Лидером по данному показателю стал Омск (+30%), в тройку также вошёл Челябинск (+29%). Прирост в Екатеринбурге составил 26%, в Петербурге — 19%, в Москве — 13%. По остальным городам средний показатель сложился в +25%.

Фото: Tbank Media

Параллельно с этим в 2024 году рос и общий объём трат на покупки. Больший прирост оказался снова у Омска (+55%), второе место заняла Казань (+54%). В пятёрку лидеров вошли Челябинск и Красноярск (по +52%) и Пермь (+51%). В Екатеринбурге динамика оборотов показала рост на 48%, как и в среднем по России, в Петербурге — на 39%, в Москве — на 30%.

Средний чек покупок пермяков вырос на 17% и составил 1985 руб., что несколько ниже общероссийского показателя. Средний чек на маркетплейсах в целом увеличился на 18%, до 2116 руб. Самый высокий рост оказался у Ozon (+22%, до 2710 руб.), самый низкий — у Магнит Маркета (+16%, до 793 руб.).

Фото: Tbank Media

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермяки тратят на онлайн-покупки около 19% зарплаты. Самыми популярными площадками являются сайты с объявлениями и маркетплейсы.

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