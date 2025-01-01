Пермяки тратят на онлайн-покупки около 19% зарплаты Самыми популярными площадками являются сайты с объявлениями и маркетплейсы Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков «Авито», несколько раз в месяц онлайн-покупки совершают 28% пермяков. При этом интернет-шопингом по мере необходимости занимаются 19% пользователей, ещё 20% приобретают товары и услуги онлайн несколько раз в неделю.

Наиболее востребованные площадки — классифайды (сайты с объявлениями) и маркетплейсы — их жители Перми используют в 87% случаев. На втором месте по популярности сервисы доставки продуктов питания (45%), на третьем — специализированные сайты магазинов (32%). В стриминговых сервисах покупки совершают только в 2% случаев.

От 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг тратит большая часть участников опроса — 36%. Чуть меньше — 34% — выделяют на это большую сумму: 15-20%. В среднем на онлайн-покупки у жителей города уходит 19% зарплаты.

71% респондентов сообщили, что на решение о приобретении товаров влияет наличие скидок и специальных предложений. Для 6% пермяков это преимуществом не является.

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