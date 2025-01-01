В Прикамье выявили две финансовые пирамиды Также обнаружены 13 чёрных кредиторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году на территории Пермского края Центральный Банк РФ зафиксировал деятельность 16 организаций, демонстрирующих признаки незаконной финансовой активности (для сравнения: в 2023 году — 22 такие компании). Среди них 13 чёрных кредиторов, две финансовые пирамиды и один незаконный участник рынка ценных бумаг. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что для борьбы с финансовыми злоумышленниками ЦБ РФ создал онлайн-платформу, где собрана информация о компаниях, подозреваемых в нелегальной деятельности. Сервис использует API, что позволяет автоматически получать свежие данные из «Перечня компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности», размещённого на веб-сайте регулятора.

По словам Алексея Моночкова, управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю, сервис позволяет проверить законность деятельности организации по названию, ИНН, адресу или сайту. Это способствует обмену информацией между участниками финансового рынка и упрощает работу со списком.

В масштабах страны Банк России в 2024 году обнаружил свыше 5 тыс. финансовых пирамид, около 2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. чёрных кредиторов. Количество нелегалов увеличилось почти в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом.

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