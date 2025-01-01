Средняя ожидаемая зарплата в Пермском крае за год выросла на 20% Запросы по зарплате у жителей Прикамья оказались ниже, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале 2025 года в Пермском крае ожидаемая средняя заработная плата достигла 60 тыс. руб. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что эквивалентно увеличению на 10 тыс. руб. При этом, по данным hh.ru, запросы по зарплате у жителей Прикамья оказались ниже, чем в среднем по России (70 тыс. руб.).

Самый значительный рост зарплатных ожиданий наблюдался у пермских специалистов в сфере добычи сырья, производства и сервисного обслуживания. Их желаемый доход вырос на 20 тыс. руб. (+29%). За ними следуют работники сельского хозяйства (рост на 20 тыс. руб., +25%), управленцы высшего и среднего звена, специалисты в области стратегии, инвестиций и консалтинга (рост на 20 тыс. руб., +20%), водители и логисты (рост на 19,2 тыс. руб., +38%), юристы (рост на 18,1 тыс. руб., +36%), работники автобизнеса (рост на 16,5 тыс. руб., +27%), HR-специалисты (рост на 16,4 тыс. руб., +33%) и IT-специалисты (рост на 15,8 тыс. руб., +25%).

Повышенные зарплатные ожидания (то есть больше, чем на 10 тыс. руб.) также отмечаются в сферах строительства и недвижимости, страхования, финансов и бухгалтерии, а также закупок.

Самые высокие зарплаты в регионе запрашивают специалисты в областях высшего и среднего менеджмента, стратегии, инвестиций и консалтинга (120 тыс. руб.), сельского хозяйства (100 тыс. руб.), добычи сырья, строительства и недвижимости, а также производства и сервисного обслуживания (90 тыс. руб.).

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