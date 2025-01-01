Автомобильное топливо в Пермском крае снова подорожало Цена литра АИ-98 поднялась на 29 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 24 февраля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,86 руб., это на 7 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они изменились следующим образом: литр АИ-92 подорожал до 55,98 руб. (+7 коп.), АИ-95 — до 60,79 руб. (+7 коп.), цена дизельного топлива подросла на 5 коп., до 71,5 руб. Цена на АИ-98 поднялась на 29 коп., до 84,67 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 18 по 24 февраля изменение цен на бензин было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Кабардино-Балкарской Республике (+0,5%). Снижение цен отмечено в четырёх субъектах Российской Федерации, более всего в Томской области (-0,5%).

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