Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Несколько фестивалей в Пермском крае официально стали ежегодными На проведение фестиваля «Лампа» выделяется 18 млн рублей каждый год Поделиться Твитнуть

Фестиваль "Компрос"

Константин Долгановский

В проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который в настоящее время прорабатывается Законодательным собранием региона, предусмотрено финансирование нескольких фестивалей в ежегодном режиме.

Так, АНО «Агентство новых технологий» получит на 2025-2027 годы 6,5 млн руб. ежегодно для организации и проведения литературного фестиваля «Компрос», музыкального фестиваля «Джаз-лихорадка» и регионального театрального фестиваля «Камский».

Предлагается также рассмотреть ежегодное выделение грантов в форме субсидии:

— в размере 18 млн руб. для проведения международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа» АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы»;

— в размере 8,8 млн руб. для проведения телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха» благотворительному фонду попечительства высшего образования «УНИФОНД»;

— в размере 5,9 млн руб. для проведения краевого детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» некоммерческому партнерству «Люмьер».

Ранее решение о финансировании этих мероприятий принималось каждый год заново.





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