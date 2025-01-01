Глава Следственного комитета затребовал доклад о нападении собак на женщину в Пермском крае Инцидент на контроле в центральном аппарате ведомства Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту нападения собак на пожилую женщину в Красновишерске затребовал доклад глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Происшествие случилось 24 февраля 2025 года: на улице Толстого в Красновишерске стая бездомных собак напала на женщину 1949 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в больницу в Соликамске с серьёзными травмами.

После проверки, проведённой прокуратурой, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — «Халатность».

По указанию руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Дениса Головкина следователи задержали директора соответствующего муниципального казённого учреждения (МКУ). Как установили следователи, должностные лица МКУ вели деятельность по обращению с животными без владельцев ненадлежащим образом.

Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.





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