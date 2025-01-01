В Перми водителям автобусов и трамваев будут доплачивать за классность
Соответствующее решение приняли депутаты гордумы
На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили решение о материальном стимулировании водителей автобусов, трамваев и рабочего персонала МУП «Пермгорэлектротранс». Им будут доплачивать за классность после проведённой аттестации. Также планируется увеличение заработной платы.
Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, для водителей трамваев и автобусов устанавливается доплата за классность. Первый класс — 25%, второй класс — 10%. Класс водителя будет определяться по итогам соответствующей аттестации.
С 1 марта также вырастет зарплата водителей муниципального автобусного парка. Рост составит около 17%. Средняя зарплата будет около 100 тыс. руб., отметили в дептрансе.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.