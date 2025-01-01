В Перми водителям автобусов и трамваев будут доплачивать за классность Соответствующее решение приняли депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили решение о материальном стимулировании водителей автобусов, трамваев и рабочего персонала МУП «Пермгорэлектротранс». Им будут доплачивать за классность после проведённой аттестации. Также планируется увеличение заработной платы.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, для водителей трамваев и автобусов устанавливается доплата за классность. Первый класс — 25%, второй класс — 10%. Класс водителя будет определяться по итогам соответствующей аттестации.

С 1 марта также вырастет зарплата водителей муниципального автобусного парка. Рост составит около 17%. Средняя зарплата будет около 100 тыс. руб., отметили в дептрансе.

Напомним, в начале февраля эксперты hh.ru провели анализ вакансий, опубликованных в январе 2025 года в Пермском крае, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату. Наиболее высокие заработки в начале года предлагались курьерам (32% среди всех вакансий с доходом свыше 200 тыс. руб.). На втором месте менеджеры по продажам и по работе с клиентами (8%), на третьем — водители (7%). По 6% высокооплачиваемых предложений касались токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков.

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