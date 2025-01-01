В Прикамье открыто полторы тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей Треть из них — вакансии курьеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru провели анализ вакансий, опубликованных в январе 2025 года в Пермском крае, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.

В течение января в регионе было размещено около 1,5 тыс. предложений работы с оплатой от 200 тыс. руб. и выше. Для сравнения, средняя зарплата, предлагаемая жителям Прикамья в конце декабря, составила 62,9 тыс. руб.

Наиболее высокие заработки в начале года предлагались курьерам (32% среди всех вакансий с доходом свыше 200 тыс. руб.). На втором месте менеджеры по продажам и по работе с клиентами (8%), на третьем — водители (7%). По 6% высокооплачиваемых предложений касались токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков.

Компании, готовые предложить зарплату от 200 тыс. руб., сосредоточены в таких сферах, как «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (9%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 6%), а также «Автомобильный бизнес» и «Услуги для бизнеса» (по 5%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.