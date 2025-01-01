На мартовские торги власти Перми выставили 16 земельных участков Они предназначены под ИЖС, склад и строительную промышленность Поделиться Твитнуть

В марте власти Перми проведут аукционы по 16 земельным участкам суммарной площадью 19 тыс. кв. м. Большая часть из них, 14, предназначены для возведения индивидуальных жилых домов (ИЖС). Помимо этого, один участок по адресу ул. Бригадирская, 28б, расположенный в Свердловском районе Перми, выделен под складские нужды, а еще один участок по ул.Светлогорской, 8и – для нужд строительной промышленности.

Основная масса участков, предназначенных для ИЖС, находится в Ленинском, Свердловском и Кировском районах Перми. В Мотовилихинском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах предлагается всего несколько лотов. В Ленинском районе доступны для аренды и приобретения участки на улицах Борцов Революции, Рыбацкой и Средней. В Кировском районе можно приобрести землю под ИЖС на ул. Бузулукской. В Свердловском районе участки под индивидуальную застройку находятся в жилом районе Ново-Бродовский и на ул. Бахаревской. Площадь земельных участков под ИЖС колеблется от 456 до 1311 кв. м.

Аукционы по реализации земли пройдут 6, 13, 20 и 27 марта. Детальная информация об условиях проведения аукционов доступна в разделе "Торговая площадка" на официальном сайте администрации Перми.

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