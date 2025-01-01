Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Пермский краеведческий музей планирует «приоткрыть» свои фонды

«Селенитовая комната» будет демонтирована

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ekspozitsiya-ovchinnikova Заровнянных

  Валерий Заровнянных

На презентации для журналистов музея «Пермский период» на территории «Завода Шпагина» руководители министерства культуры Пермского края и Пермского краеведческого музея рассказали, как планируется распорядиться помещениями, которые освободятся после переезда на новое место палеонтологической экспозиции и Детского музейного центра.

Напомним: в новое здание — бывший цех «Литера Д1» — переедут «Музей пермских древностей» с ул. Сибирской, 15, и Детский музейный центр с ул. Пермской, 78. Они получат площади, во много раз превышающие нынешние: общая площадь нового музейного пространства — 2800 кв. м, тогда как сейчас палеонтологическая экспозиция вместе с сервисными помещениями располагается на 450 кв. м, а Детский музейный центр — на 200 кв. м.

Как сообщила на пресс-конференции директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, за счёт площадей бывшего «Музея пермских древностей» планируется расширить хранилища музея, в коллекции которого насчитывается 629 тыс. единиц хранения. Благодаря новым площадям музей надеется реализовать идею «открытого фондохранения», когда посетителям будет разрешён ограниченный вход на территорию хранилища.

В здании на ул. Пермской, 78, планируется капитальный ремонт. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, в своём нынешнем состоянии это здание почти непригодно к эксплуатации, косметическим ремонтом уже не отделаться. В связи с этим будет демонтирована «Селенитовая комната», которая делит помещение с Детским музейным центром.

Музейная экспозиция «Селенитовая комната» 15 февраля отметила десятилетие. В трёх небольших комнатах на ул. Пермская, 78 создана из гипсокартона и декоративной штукатурки имитация грота со специальными нишами, в которых размещены подсвеченные панно из селенита работы камнереза Анатолия Иванова. В первой комнатке можно посмотреть видео, коротко рассказывающее об уникальности пермского селенита и о пермских традициях резьбы по мягкому камню. В двух других помещениях разместились витрины с лучшими образцами этой резьбы — работами камнерезов из Красного Ясыла и Кунгура. Для этого проекта краеведческий музей осуществил масштабные закупки в мастерских, выбирая лучшее у лучших мастеров. Большинство скульптур в экспозиции — изображения животных.

В Пермском краеведческом музее заверили «Новый компаньон», что руководство учреждения понимает важность «Селенитовой комнаты» и думает о том, как воссоздать её в будущем, однако пока конкретных планов нет, как нет и планов того, что разместится после ремонта на ул. Пермской, 78. Известно только, что здание останется в ведении музея.

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