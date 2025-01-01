Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей планирует «приоткрыть» свои фонды «Селенитовая комната» будет демонтирована Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

На презентации для журналистов музея «Пермский период» на территории «Завода Шпагина» руководители министерства культуры Пермского края и Пермского краеведческого музея рассказали, как планируется распорядиться помещениями, которые освободятся после переезда на новое место палеонтологической экспозиции и Детского музейного центра.

Напомним: в новое здание — бывший цех «Литера Д1» — переедут «Музей пермских древностей» с ул. Сибирской, 15, и Детский музейный центр с ул. Пермской, 78. Они получат площади, во много раз превышающие нынешние: общая площадь нового музейного пространства — 2800 кв. м, тогда как сейчас палеонтологическая экспозиция вместе с сервисными помещениями располагается на 450 кв. м, а Детский музейный центр — на 200 кв. м.

Как сообщила на пресс-конференции директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, за счёт площадей бывшего «Музея пермских древностей» планируется расширить хранилища музея, в коллекции которого насчитывается 629 тыс. единиц хранения. Благодаря новым площадям музей надеется реализовать идею «открытого фондохранения», когда посетителям будет разрешён ограниченный вход на территорию хранилища.

В здании на ул. Пермской, 78, планируется капитальный ремонт. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, в своём нынешнем состоянии это здание почти непригодно к эксплуатации, косметическим ремонтом уже не отделаться. В связи с этим будет демонтирована «Селенитовая комната», которая делит помещение с Детским музейным центром.

Музейная экспозиция «Селенитовая комната» 15 февраля отметила десятилетие. В трёх небольших комнатах на ул. Пермская, 78 создана из гипсокартона и декоративной штукатурки имитация грота со специальными нишами, в которых размещены подсвеченные панно из селенита работы камнереза Анатолия Иванова. В первой комнатке можно посмотреть видео, коротко рассказывающее об уникальности пермского селенита и о пермских традициях резьбы по мягкому камню. В двух других помещениях разместились витрины с лучшими образцами этой резьбы — работами камнерезов из Красного Ясыла и Кунгура. Для этого проекта краеведческий музей осуществил масштабные закупки в мастерских, выбирая лучшее у лучших мастеров. Большинство скульптур в экспозиции — изображения животных.

В Пермском краеведческом музее заверили «Новый компаньон», что руководство учреждения понимает важность «Селенитовой комнаты» и думает о том, как воссоздать её в будущем, однако пока конкретных планов нет, как нет и планов того, что разместится после ремонта на ул. Пермской, 78. Известно только, что здание останется в ведении музея.

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