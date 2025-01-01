Алёна Бронникова Торговавшего данными об умерших полицейского в Перми признали виновным С него взыскали штраф и сумму полученной взятки Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Бывший полицейский, получавший в течение двух лет взятки от сотрудников похоронной фирмы за передачу данных об умерших, признан виновным. Об этом в Свердловском районном суде Перми сообщили «Эху Перми».

Суд назначил Александру Турову штраф 400 тыс. руб. с лишением на два года права занимать должности в правоохранительных органах, а также взыскал с него 127 тыс. руб., полученных в виде взятки. Выплата штрафа рассрочена на 10 месяцев по 40 тыс. руб.

Осуждённый занимал должность начальника дежурной смены пермской полиции. С 2020 года он передавал сведения в бюро ООО «Ритуал-сервис». Об этом стало известно только в 2023 году. Компания получала данные об умерших и контакты их родственников, после чего представители связывались с ними и настойчиво предлагали помощь в организации похорон. По данным издания, за каждый случай Туров получал 1-2 тыс. руб.

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