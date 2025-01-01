Алёна Бронникова Дело торговавшего в Перми данными об умерших полицейского рассмотрят в конце января Обвиняемый получил взятку не менее 90 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми назначил основное заседание по уголовному делу в отношении бывшего полицейского, которого обвиняют в получении взяток от сотрудников похоронной фирмы за передачу данных об умерших. Как сообщает пресс-служба краевого суда, к рассмотрению дела приступят 31 января. Заседание пройдёт под председательством Юлии Гузеевой.

«Сегодня состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего начальника смены дежурной части полиции, обвиняемого в совершении преступления за получение взятки. Разрешая вопрос о возвращении уголовного дела прокурору по ст. 237 УПК РФ, суд процессуальных нарушений не выявил», — сообщили в суде 22 января.

По информации следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, обладающим организационно-распределительными полномочиями в отношении не находящихся у него в служебной зависимости лиц, передавал данные в ритуально-похоронное учреждение об умерших на территории города. За это он получал денежное вознаграждение.

Согласно материалам дела, экс-сотрудник полиции передавал сведения в пермское ООО «Ритуал-сервис» с 2020 года. Обнаружить нарушение удалось только в 2023 году. Отмечается, что он получил взятку в размере не менее 90 тыс. руб. ООО получало данные об умерших и контакты его родственников, после чего представители связывались с ними и настойчиво предлагали помощь в организации похорон.

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