Елена Синица
В Перми за передачу данных об умерших похоронной фирме экс-сотрудника полиции
Согласно материалам дела, сотрудник полиции получил взятку в размере не менее 90 тысяч рублей
В Перми суд будет рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника смены дежурной части Свердловского отдела полиции. Его обвиняют в получении взяток от сотрудников похоронной фирмы. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на Свердловский районный суд.
Согласно материалам дела, сотрудник полиции получил взятку в размере не менее 90 тысяч рублей. Майора полиции и ещё несколько его бывших коллег будут судить за передачу данных об умерших в пермское ООО «Ритуал-сервис». После того, как регистрировался факт смерти, сотрудники похоронной фирмы получали данные об умершем и контакты его родственников. После с ними связывались и настойчиво предлагали помощь в организации похорон.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.