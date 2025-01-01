Елена Синица В Перми за передачу данных об умерших похоронной фирме экс-сотрудника полиции Согласно материалам дела, сотрудник полиции получил взятку в размере не менее 90 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд будет рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника смены дежурной части Свердловского отдела полиции. Его обвиняют в получении взяток от сотрудников похоронной фирмы. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на Свердловский районный суд.

Согласно материалам дела, сотрудник полиции получил взятку в размере не менее 90 тысяч рублей. Майора полиции и ещё несколько его бывших коллег будут судить за передачу данных об умерших в пермское ООО «Ритуал-сервис». После того, как регистрировался факт смерти, сотрудники похоронной фирмы получали данные об умершем и контакты его родственников. После с ними связывались и настойчиво предлагали помощь в организации похорон.

Незаконно сведения передавались с 2020 года, нарушение закона обнаружили в 2023 году. В региональном МВД изданию пояснили, что в отношении бывшего начальника смены дежурной части выделено в отдельное производство, расследование в отношении нескольких его коллег и сотрудников ритуальной компании ещё идёт.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что на сотрудника скорой помощи в Перми завели дело за продажу информации об умерших.





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