За простои трамваев в Перми виновники ДТП заплатили 821 тысячу рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации, предоставленной МУП «Пермгорэлектротранс», в 2024 году с лиц, спровоцировавших ДТП, в Перми было взыскано 821 тыс. руб. в качестве компенсации за простой городского электротранспорта. Наиболее распространенными причинами задержек трамвайного движения, пишет rifey.ru, являются дорожные аварии, случаи заезда автотранспорта на трамвайные пути и нарушения правил парковки.

Как сообщили «Новому компаньону» в трампарке, ежемесячно в Перми фиксируется до сорока подобных инцидентов, большая часть которых незначительные и зачастую обходятся без непосредственного участия трамваев.

Представители «Пермгорэлектротранса» подчеркнули, что их водители обучены необходимым навыкам по оформлению ДТП по европротоколу, что позволяет оперативно разрешать ситуации и избегать серьёзных заторов. В случае нанесения ущерба предприятие обращается в суд для взыскания компенсации, учитывая повреждения трамвайных вагонов и инфраструктуры.

Размер компенсаций варьируется в зависимости от степени тяжести последствий. Например, в марте 2023 года женщина, виновная в ДТП, вызвавшем более чем часовой простой трамваев, выплатила 74,6 тыс. руб. за причинённые городскому транспорту убытки.

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