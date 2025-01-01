Жители Перми назвали размер достойной пенсии За полгода сумма увеличилась всего на 100 рублей Поделиться Твитнуть

Жители Перми считают достойной пенсию в размере 47 700 руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведённого в феврале 2025 года. Для сравнения: в июне 2024 года жители Перми называли сумму всего на 100 руб. меньше — 47 600 руб.

По данным опроса, в среднем по РФ достойная пенсия сегодня представляется гражданам в размере 49 600 руб., что на 1500 руб. превосходит показатель июня 2024 года. Молодёжь до 25 лет оценивает достаточную пенсию в 47 400 руб., в то время как у россиян старше 45 лет запросы значительно выше — 50 200 руб.

Наблюдается прямая зависимость между уровнем дохода и ожиданиями относительно размера пенсии. Граждане с доходом до 50 тыс. руб. считают достаточной сумму в 45 900 руб., а для тех, кто зарабатывает от 100 тыс., эта сумма составляет 51 тыс. руб.

Наиболее высокие пенсионные ожидания отмечаются у жителей Москвы (52 400 руб.) и Санкт-Петербурга (51 700 руб.). Хабаровск занимает третье место с суммой в 50 тыс. руб.

По сравнению с июнем 2024 года, наибольший рост пенсионных ожиданий зафиксирован в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).

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