Алёна Бронникова В Пермском крае зафиксированы первые случаи заболевания метапневмовирусом Инфекция обнаружена у четырёх человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 17 по 23 февраля были зарегистрированы первые за текущий эпидемический сезон случаи заболевания метапневмовирусом. Об этом завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм рассказала perm.aif.ru.

«Речь идёт о единичных находках при мониторинге циркулирующих вирусов. Метапневмовирус выделили у четырёх человек из числа обследованных. Это 7% в структуре положительных находок», — цитирует издание эксперта.

Отмечается, что метапневмовирус в этом эпидсезоне может вытеснить грипп, парагрипп и РС-вирус. Защитить здоровье поможет обычная профилактика: тщательное мытьё рук, здоровый образ жизни, проветривание помещений, отсутствие контактов с заболевшими и посещений мест массового скопления людей. При первых симптомах ОРВИ рекомендуется обращаться к врачу.

Ранее СМИ сообщали о захватившей Китай вспышке метапневмовируса. Ирина Фельдблюм рассказала, что метапневмовирус известен давно. Он входит в группу вирусов, вызывающих ОРВИ, и передаётся воздушно-капельным путём, вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Часто становится причиной развития бронхита и пневмонии.

В группе риска находятся дети раннего возраста — до одного-двух лет, взрослые старше 65 лет и люди, страдающие различными хроническими заболеваниями. При этом риски пандемии низки, поскольку уже к 10 годам все дети «проэпидемичены» и имеют к вирусу антитела. Вирус гриппа, РС-вирус и парагрипп являются более сильными вирусами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.