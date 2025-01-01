В пермском школе №37 произошёл пожар Эвакуировано 600 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми из-за возгорания в школьном туалете была проведена эвакуация, в ходе которой один из корпусов учебного заведения покинули более 600 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Утром 26 февраля в местных Telegram-каналах появились видеозаписи эвакуации из школы №37, расположенной в микрорайоне Гайва. В публикациях говорилось, что возгорание произошло на третьем этаже второго корпуса, к месту ЧП уже прибыли пожарные машины.

Позднее в ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали случившееся: «В Перми огнеборцы МЧС России ликвидировали горение в общеобразовательной школе на ул. Толбухина. В туалете происходило горение кабинки. Более 600 человек эвакуировались совместно с администрацией объекта. Дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства произошедшего».

В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная причина пожара — детская шалость.

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