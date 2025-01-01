Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Символом нового музея в Перми стал «золотой гвоздь» Айдентику «Пермского периода» разработал Эрик Белоусов Поделиться Твитнуть

Вариант оформления фасада музея "Пермский период". Презентация Эрика Белоусова

Логотип и графическое оформление музея «Пермский период», который планируется открыть на территории Завода Шпагина в здании «Литера Д1», разработал дизайнер Эрик Белоусов. Его участие в проекте символично: именно он занимался дизайном выставки «Музей пермских древностей» (0+), с которой и началось создание постоянной палеонтологической экспозиции Пермского краеведческого музея, на вокзале Пермь I в 2010 году.

Кроме того, в портфолио Эрика Белоусова и бюро «Белоусов и Корнилова» — архитектурные и дизайн-проекты для ведущих музеев России, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, Музей архитектуры им. Щусева, музей-заповедник «Царицыно».

Для создания айдентики нового пермского музея дизайнеры отталкивались от понятия «золотой гвоздь». «Золотой гвоздь» в геологии — это согласованная на международном уровне опорная точка на стратиграфическом разрезе, по которой определяется нижняя граница яруса на геохронологической шкале. Говоря простым языком, это виртуальная отметка начала нового геологического периода.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию:

— «Вбивая» такой «гвоздь» на границе горных пород, геологи в разных частях мира отмечают места, где сходятся во времени геологические периоды и эпохи, а в пространстве — геологические системы и ярусы.

Он назван золотым, потому что очень важен — такой «гвоздь» можно «забить» только в определённом месте и только один раз. Золотой гвоздь — как пограничный столб или нулевой километр, здесь начинается новый геологический период или эпоха.

«Золотой гвоздь» где попало не «забьёшь» — его установлению предшествуют десятилетия научных исследований, а решение об утверждении мест, где «забить» «золотой гвоздь» и принять глобальный стратотипический разрез и точку (GSSP), принимает Международная комиссия по стратиграфии. По данным на конец 2020 года, GSSP ратифицированы для 74 из 104 геологических ярусов.

Эрик Белоусов визуализировал условную геологическую метку в виде круглой шляпки гвоздя. В разных вариантах музейной символики будет один «гвоздь» или девять, расположенные в виде трёх рядов по три «шляпки». Этот символ будет сочетаться с логотипом музея, для которого Белоусов разработал шрифт. По мнению дизайнера, максимально простое написание названия музея символизирует его открытость и направленность на разные слои посетителей.

Логотип музея изначально разрабатывался в оранжевом цвете — им геологи обозначают пермский период, однако дизайнер решил, что этот цвет слишком «жаркий», и разработал целую линейку цветовых сочетаний.

Кроме того, команда Эрика Белоусова создала для музея систему пиктограмм и навигацию.

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