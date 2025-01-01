Алёна Бронникова Проект возведения ТЦ на месте ресторана «Живаго» в Перми прошёл экспертизу Предложено установить предельную высоту и учесть отступ от линии исторической застройки Поделиться Твитнуть

Бывший ресторан "Живаго". Фото из архива ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект по установлению параметров строительства на месте ресторана «Живаго» (ул. Ленина, 37) в Перми. Документ опубликован на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Строительство планируется в квартале, расположенном в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект» и объекта археологического наследия федерального уровня — достопримечательного места «Пермь Губернская, поселение». Научно-проектную документация по установлению требований к осуществлению деятельности в его границах по заказу СЗ «Стром» (структура «Ингрупп») разработало ООО «Приоритет-Проект».

Проектом предложены уточнения к осуществлению деятельности и требования к градостроительному регламенту ОКН для обеспечения его сохранности и эффективного функционирования в современных условиях. Отмечается, что при разработке документации учтены требования действующего законодательства.

При работе над проектом эксперты выявили ряд неточностей в описании предмета охраны достопримечательного места. В том числе, отсутствие описания отступа здания по ул. Ленина, 37 от исторической линии ул. Ленина. Все неточности рекомендовано отобразить в утверждённом предмете охраны достопримечательного места.

Как указано в разделе историко-архивных и библиографических исследований, по ул. Ленина, 37 в начале 1960-х годов было снесено здание бывшей столовой НКВД, и на этом месте, со значительным отступом от красной линии, в 1964 году построили двухэтажное здание столовой на 200 мест, где долгие годы находилось кафе «Юность». Затем здание реконструировали в 2004 году со значительным изменением внешнего вида фасадов. Объект предметом охраны достопримечательного места не является.

«Квартал представлен разностилевой и разновысотной застройкой по периметру квартала с линией фронтальных фасадов зданий, расположенных по красной линии квартала, за исключением земельного участка, на котором расположено четырёхэтажное административное здание середины ХХ века с отступом от красной линии и углублением внутрь квартала», — сообщается в документе.

Для достопримечательного места характерна среднеэтажная застройка, с высотой зданий от 10 до 28 м. С учётом этого проектом предложено установить для территории проектирования предельную максимальную высоту объектов капстроительства до 28 м, а также сохранить отступ его размещения от линии застройки на 19 м, отразив наличие аванплощади перед зданием по ул. Ленина, 37.

Комиссия одобрила проектные предложения и выдала положительное заключение на научно-проектную документацию. Дата документа — 11 февраля.

По данным публичной кадастровой карты, сейчас рассматриваемый земельный участок площадью 3 тыс. кв. м может использоваться под многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями).

Ранее «Новый компаньон» писал, что компания «Ингрупп», купившая здание бывшего ресторана, планирует на этом месте возвести многофункциональный административно-торговый центр. В октябре Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края дала разрешение на снос здания.

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