Блогера-миллионера из Прикамья оставили в СИЗО ещё на полгода Аяз Шабутдинов пробудет под арестом до 12 августа Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Сегодня Пресненский суд Москвы на полгода, до 12 августа, продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве с инфопродуктами.

Как сообщает РАПСИ, судья Ольга Киселькова удовлетворила ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Шабутдинова, несмотря на то, что адвокаты просили смягчить меру пресечения и указывали на наличие малолетних детей обвиняемого, его сотрудничество со следствием и отсутствие угрозы для общества.

Напомним, в начале февраля прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Аяза Шабутдинова.

Следствие полагает, что блогер организовал преступную группу, руководил действиями своих сообщников и обеспечивал размещение на контролируемом интернет-ресурсе заведомо ложной информации о несуществующих образовательных программах.

В результате действий группы пострадали 113 граждан, которые платили от 60 тыс. до 12 млн руб., общие убытки превысили 57 млн руб.

Шабутдинов не согласен с предъявленными обвинениями.

Аяз Шабутдинов ранее жил в посёлке Куеда Пермского края. В 2012 году он основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером». По итогам 2022 года Аяз Шабутдинов вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России.

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