Утверждено обвинительное заключение по делу блогера-миллионера из Пермского края В суд будет направлено более 280 томов уголовного дела Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Аяза Шабутдинова, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Шабутдинов организовал преступную группу, руководил действиями своих сообщников и обеспечивал размещение на контролируемом интернет-ресурсе заведомо ложной информации о несуществующих образовательных программах.

С помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени фирм, таких как ООО «Лайк Центр», расположенное на Пресненской набережной, участники продавали клиентам мнимые образовательные курсы, тренинги и вебинары, обещая высокие результаты в бизнесе.

Шабутдинов лично разработал тексты тренингов и соглашений на оказание образовательных услуг, создавая ложные представления о возможности финансовой защиты в любых ситуациях и легитимности своей деятельности.

В результате действий группы пострадали 113 граждан, которые платили от 60 тыс. до 12 млн руб., общие убытки превысили 57 млн руб.

После того, как Шабутдинову вручат обвинительное заключение, более 280 томов дела будут направлены в суд.

Сам Аяз Шабутдинов не согласен с предъявленными обвинениями.

Напомним, Аяз Шабутдинов ранее жил в посёлке Куеда Пермского края. В 2012 году он основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером». По итогам 2022 года Аяз Шабутдинов вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России.

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