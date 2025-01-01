Следователи Прикамья завели дело по факту нападения собак на пенсионерку в Красновишерске
Пожилая женщина находится в реанимации
Следователи Чердынского межрайонного следственного отдела по указанию руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на пожилую женщину в Красновишерске. Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность».
Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 24 февраля около дома № 48 по улице Толстого. Стая бездомных собак напала на пожилую женщину. После этого пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Её отвезли в реанимацию Соликамска, где сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Они допрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Расследование дела контролируют в аппарате ведомства. Ранее проверку по факту инцидента начала также прокуратура.
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