Следователи Прикамья завели дело по факту нападения собак на пенсионерку в Красновишерске Пожилая женщина находится в реанимации Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Чердынского межрайонного следственного отдела по указанию руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на пожилую женщину в Красновишерске. Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность».

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 24 февраля около дома № 48 по улице Толстого. Стая бездомных собак напала на пожилую женщину. После этого пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Её отвезли в реанимацию Соликамска, где сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Они допрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование дела контролируют в аппарате ведомства. Ранее проверку по факту инцидента начала также прокуратура.

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