Алёна Бронникова В магазинах «Светофор» пермяков обвешивали и продавали просроченные продукты По итогам проверок составлено 192 административных протокола Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало данные по итогам внеплановых проверок магазинов сети «Светофор». На соответствие требованиям законодательства и санитарно-эпидемиологическим нормам с 17 по 30 января в регионе было проверено 52 точки.

«В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований. А именно нарушения требований к санитарно-техническому состоянию и санитарному содержанию объектов торговли, набору и оборудованию помещений, реализация товаров без маркировки, с нарушением маркировки, без маркировки «Честный знак», реализация продукции с истекшим сроком годности, обвес (обсчёт)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ведомство установило, что в магазинах не соблюдались требования к условиям хранения, фасовки и реализации продуктов, отсутствовали контрольные весы, не было данных о прохождении сотрудниками медосмотров. При проверке с использованием Государственной информационной системы мониторинга товаров обнаружились нарушения правил обязательной маркировки товаров средствами идентификации.

Всего было исследовано 94 пробы продовольственных и непродовольственных товаров. Нарушения обязательных требований зафиксированы в пробах мясной, молочной, рыбной и кондитерской продукции.

Из реализации изъято 111 партий небезопасной пищевой продукции общим объёмом более 4,2 т и 189 партий непродовольственных товаров, 476 единиц без маркировки средствами идентификации «Честный знак» были арестованы. В отношении ООО «Торгсервис 59», осуществляющего деятельность по обороту пищевых продуктов в сети, составлено 196 протоколов об административном правонарушении, компании выданы предписания об устранении выявленных нарушений, разработке программ по предотвращению причинения вреда и об изъятии продукции из оборота.

На рассмотрение в суды направлен 21 материал, пять из них — о приостановке деятельности магазинов. По четырём материалам решение принято, ещё один ожидает рассмотрения в суде.

Ранее в Перми и Кунгуре была приостановлена деятельность четырёх магазинов сети «Светофор» из-за выявленных нарушений санитарных требований. Пермское УФАС объявило о проведении проверок в логистических центрах сети и их поставщиков на предмет соблюдения организациями требований Закона о торговле.

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