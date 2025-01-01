Пермское УФАС проверит деятельность логистических центров «Светофора» Поручения региональным органам выдала ФАС России Поделиться Твитнуть

ФАС России поручила своим территориальным органам проверить логистические центры сети «Светофор» и их поставщиков на предмет соблюдения организациями требований Закона о торговле. В Пермском УФАС подтвердили факт поручения и готовятся к проведению проверок, рассказали в пресс-службе ведомства.

Антимонопольные органы проведут анализ контрактов поставок, проверят, соблюдают ли логистические центры сроки оплаты за продукты, а также запреты на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и выяснят, навязываются ли условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней. Кроме того, эксперты также оценят соблюдение норм, касающихся запретов на компенсацию затрат, связанных с утилизацией или уничтожением непроданной продукции, а также расходов, не имеющих отношения к исполнению договоров поставки и дальнейшей продаже определённых партий товаров.

В случае выявления нарушений торгового законодательства Пермское УФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Напомним, ранее в Перми и Кунгуре была приостановлена деятельность четырёх магазинов сети «Светофор» из-за выявленных нарушений санитарных требований. Всего же с 3 февраля специалисты Россельхознадзора проводят внеплановую проверку всех 53 магазинов торговой сети «Светофор» по Пермскому краю.

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