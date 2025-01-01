СК начал проверку по факту гибели пенсионера в частном доме в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае в результате пожара в Нытвенском округе погиб мужчина 1952 г.р. Его тело обнаружили огнеборцы во время тушения полыхающего частного дома в д. Якимова. Сейчас следователи СК по региону проводят проверку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что утром 25 февраля в частном доме, расположенном на территории д. Якимова, произошло возгорание. Во время тушения пожара спасатели МЧС обнаружили в доме тело мужчины. Его супругу вывели из здания и отвезли в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.

Следователи уже осмотрели место происшествия. В ведомстве назначили необходимые судебные экспертизы. Они нужны, чтобы установить причины пожара и гибели пенсионера. По итогам проверки в следкоме по региону примут процессуальное решение.

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