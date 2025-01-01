В Перми снесут ещё 6 аварийных домов Названы адреса Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского, 76

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Начальник управления жилищных отношений администрации Перми Наталья Афанасьева издала распоряжения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Речь идёт о домах по следующим адресам: Свердловский район: ул. Красные Казармы, 17 (площадь участка 3 824 кв.м), ул. Бородинской, 35 (1 918,1 кв.м); Мотовилихинский район: ул. 10-й Линии, 31 (1 274 кв.м), ул. 12-ой Линии, 20 (1 652 кв.м); Орджоникидзевский район: ул. Двинская, 5 (1711,98 кв.м); Индустриальный район: ул. Карпинского, 76 (1 807 кв.м).

В отдел расселения жилищного фонда в течение десяти календарных дней со дня подписания распоряжений должны быть направлены копии документов с уведомлением о вручении правообладателям земельных участков, а также владельцам квартир расположенных на них многоквартирных домов.

Распоряжения вступают в силу со дня подписания и действуют в течение трёх лет.

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