На техобслуживание причалов Речного вокзала Перми власти выделили 2,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» объявлен открытый конкурс на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию пассажирских причалов Речного вокзала Перми. Начальная цена контракта составила 2 млн 933,5 тыс. руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен дважды в месяц проводить внешний осмотр причалов на предмет повреждений, проводить ежеквартальное техническое обслуживание оборудования, средств и кабельных линий, восстанавливать работоспособность в случае выхода из строя по устной или письменной заявке заказчика, вести техническую документацию, следить за работой систем охранной сигнализации, оповещения и пр. Контракт с подрядчиком заключат на срок с 20 апреля до 30 октября 2025 года.

Дата подведения итогов определения поставщика — 25 марта.

Напомним, в прошлую навигацию подобный контракт исполнял Средневолжский филиал ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» за 2,9 млн руб.

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