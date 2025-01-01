Алёна Бронникова
Музею PERMM не удалось оспорить взыскание убытков за здание на бульваре Гагарина
Апелляция осталась без удовлетворения
Музей современного искусства PERMM не смог оспорить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 5 млн руб. в пользу основателя «Сатурн-Р» Александра Репина. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 24 февраля оставил решение без изменения, а жалобу учреждения — без удовлетворения.
Музей пытался оспорить взыскание этой суммы на восстановление здания по б. Гагарина в Перми, которое ранее арендовал у бизнесмена. Согласно данным картотеки, постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев.
Напомним, Александр Репин в 2024 году обратился в суд с требованием взыскать с музея 16,8 млн руб. для приведения помещений, которые арендовал музей с 2013 по 2023 год, в первоначальное состояние. По его словам, площадки были существенно изменены и возвращены с дефектами. После проведения экспертизы арбитраж постановил взыскать с ответчика убытки в 5,4 млн руб.
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