Алёна Бронникова Музею PERMM не удалось оспорить взыскание убытков за здание на бульваре Гагарина Апелляция осталась без удовлетворения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Музей современного искусства PERMM не смог оспорить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 5 млн руб. в пользу основателя «Сатурн-Р» Александра Репина. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 24 февраля оставил решение без изменения, а жалобу учреждения — без удовлетворения.

Музей пытался оспорить взыскание этой суммы на восстановление здания по б. Гагарина в Перми, которое ранее арендовал у бизнесмена. Согласно данным картотеки, постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Напомним, Александр Репин в 2024 году обратился в суд с требованием взыскать с музея 16,8 млн руб. для приведения помещений, которые арендовал музей с 2013 по 2023 год, в первоначальное состояние. По его словам, площадки были существенно изменены и возвращены с дефектами. После проведения экспертизы арбитраж постановил взыскать с ответчика убытки в 5,4 млн руб.

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