Алёна Бронникова Музей PERMM оспаривает решение суда о взыскании убытков за износ здания на бульваре Гагарина В пользу владельца здания было взыскано более 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Здание музея на бул. Гагарина, 24

Константин Долгановский

В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд направлена жалоба от музея современного искусства PERMM на решение арбитража о взыскании более 5 млн руб. в пользу основателя «Сатурн-Р» Александра Репина. Данная сумма была взыскана на восстановление здания по б. Гагарина в Перми, которое ранее музей арендовал у бизнесмена. Как указано в картотеке арбитражных дел, жалоба была направлена через Арбитражный суд Пермского края 6 декабря.

Напомним, с 2013 года музей PERMM арендовал площади в здании по б. Гагарина, 24, которое принадлежит холдингу «Сатурн-Р». В сентябре 2023 года договор аренды был расторгнут в связи с переездом музея в здание автосалона «Телта-МБ» (ул. Крисанова, 4).

Александр Репин в 2024 году обратился в суд с требованием взыскать с музея 16,8 млн руб. для приведения помещений в первоначальное состояние. По его мнению, площадки были существенно изменены арендатором и возвращены с дефектами. После проведения экспертизы арбитраж постановил взыскать с музея в пользу владельца здания убытки в 5,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.