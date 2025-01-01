Алёна Бронникова Открытие второго кафе «Фаршенебельный» в Перми ожидается в конце марта Упор сделают на расширение ассортимента пельменей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "in vino papulos"

Второе кафе известной пермской чебуречной «Чеburek» под новым брендом «Фаршенебельный» планируют открыть в конце марта. Об этом в своём telegram-канале рассказал Алексей Папулов.

Заведение займёт площадку семейного кафе «Вместе» на ул. Сапфирной, 14, в ЖК «Погода». По словам основателя проекта Игоря Кротова, первое меню будет таким же, как на Уральской, 111. В течение месяца кафе будет работать в техническом режиме, после чего будет принято решение по новым позициям в меню. В первую очередь упор будет сделан на расширение ассортимента пельменей, также будут дополнения по напиткам, в том числе расширение чайной карты от московского бренда «Нитка».

Кафе «Чеburek» открылось в 2016 году. Как сообщают авторы, проект представляет собой кафе с хорошим сервисом, где к приготовлению чебуреков и пельменей подходят как к блюдам высокой кухни. В декабре стало известно, что вторая точка откроется в ЖК «Погода». Дизайн разработан студией Kochenevskikh Design, которая занималась некоторыми проектами Monkey Grinder.

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