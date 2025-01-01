Мэрия Перми разработает регламент по контролю за вывозом строительных отходов В краевой столице находится 180 свалок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы у депутатов возник вопрос по ликвидации несанкционированных свалок на территории города. Всего в Перми зафиксировано 180, при этом зачастую мусор на них состоит из строительных отходов.

Обсуждая этот вопрос, депутат Антон Мелюхин поинтересовался у зама главы Перми Артёма Балахнина, как мэрия планирует решать проблемы с таким большим количеством несанкционированных мест вывоза мусора.

«Эти свалки не с неба упали. Хотелось бы узнать, какие мероприятия проводятся по установлению нарушителей, которые эти свалки создают — 180 свалок в масштабах города! И где гарантия того, что в следующем году мы не столкнёмся с этой же проблемой, когда на этих же местах вновь возникнут свалки?», — спросил депутат.

По словам Балахнина, сейчас городская администрация совместно с территориальными органами проводит проверки по выявлению таких свалок и выявляет «отходообразователей», — тех, кто их создаёт подобные места складирования отходов.

«У нас организована работа совместно с инспекцией экологического надзора по разработке совместного регламента по контролю за строительными отходами, за их движением, потому что, как показала практика, на этих свалках находятся отходы не ТКО. Это в основном строительный мусор, который там появился в своё время. Мы сейчас совместно с экологической инспекцией выстраиваем систему для того, чтобы своевременно выявлять нарушителей и смотреть перераспределение всех потоков на полигоны, чтобы у всех подрядных организаций, которые занимаются сносом либо разбором каких-либо объектов капитального строительства, были соответствующие лицензии и эти отходы доезжали до мест законного складирования, то есть полигонов», — пояснил Балахнин.

Напомним, в январе прокуратура выявила нарушения с уборкой дорог и вывозом мусора во всех районах Перми. Наибольшее их количество зафиксировано в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском.

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