Средний размер кредита в Пермском крае снизился почти на 30% Средний размер розничного кредита в стране в январе 2025 года достиг своих минимальных значений с начала 2024-го Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский





По информации аналитиков, в декабре 2024 года средний размер выданных кредитов в регионе составлял 222 тыс. руб., в то время как в январе 2025-го — 159 тыс. руб. С таким показателем Прикамье входит в топ-30 регионов страны по динамике среднего размера всех выданных розничных кредитов, занимая 15-е место.





Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер розничного кредита в стране в январе 2025 года достиг своих минимальных значений, если анализировать весь 2024 год. Преимущественно на это влияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора для охлаждения кредитного рынка. В частности, речь идет о макропруденциальных ограничениях, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).

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