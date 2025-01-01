Мошенники рассылают сообщения от имени сотрудников минприроды Прикамья Злоумышленники пытаются выманить деньги Поделиться Твитнуть

В Telegram-канале министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края предупреждают о мошеннических действиях. Злоумышленники создают поддельные профили, имитирующие аккаунты сотрудников ведомства, и пользуются доверчивостью граждан.

Согласно данным пресс-службы министерства, 25 февраля были зафиксированы факты рассылки сообщений через мессенджеры от имени работников минприроды. Используя фальшивые учётные записи, аферисты стремятся выманить у пользователей конфиденциальную информацию или обманным путём получить деньги.

«Призываем Вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Если вам пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя», — рекомендовали в министерстве, добавив, что в случае, если кто-то всё-таки стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам.

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