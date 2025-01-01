Блины в Прикамье оказались самыми дорогими в ПФО В рецепте блюда заметнее всего подорожало сливочное масло Поделиться Твитнуть

В 2025 году порция блинов в Перми оказалась самой дорогой в Приволжском федеральном округе. Приготовление 15-18 штук обойдётся пермякам в 138 руб., это на 16 руб. больше, чем в 2024 году. В среднем по ПФО порция блинов стоит 123 руб., сообщает Bankiros.ru.

Если брать средние цифры по России, то порция блинов в нашей стране на сегодняшний день стоит 141 руб., подорожав за год на 10,8% (127 руб.). Самое дорогое праздничное угощение вышло в Магаданской области (242 руб.), самое доступное — в Оренбургской области (119 руб.).

Аналитики учитывали стоимость традиционного набора продуктов: 500 мл молока, 20 г сливочного масла, 400 г муки, трёх яиц и 100 г сахара. Больше всего подорожало сливочное масло. В 2025 году нужные 20 г обойдутся в среднем в 24 руб. Год назад его стоимость укладывалась в 18 руб., что на 39,2% ниже.

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