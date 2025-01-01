Алёна Бронникова Инспекция труда в Пермском крае предупредила о новом виде мошенничества Жителей призывают быть бдительными Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае предупредила жителей региона о новом виде мошенничества, который начали использовать злоумышленники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Аферисты от имени ведомства предлагают платный перерасчёт трудового стажа.

«Обращаем внимание граждан, что Государственная инспекция труда в Пермском крае не осуществляет рассылку смс-сообщений с предложением перерасчёта трудового стажа на платной основе. Подобные сообщения имеют признаки мошеннических действий», — сообщается на сайте Инспекции.

Жителей Прикамья призывают быть бдительными. В случае получения подобных сообщений необходимо помечать их как спам и блокировать номер отправителя. Всю информацию о ведомстве можно найти на официальном сайте, консультацию можно получить по телефону горячей линии +7 (902) 472-01-50.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье мошенники обманули 20-летнюю девушку, искавшую работу, на 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

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