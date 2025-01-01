Алёна Бронникова Мошенники обманули 20-летнюю жительницу Прикамья на 1 млн рублей Девушка искала работу и получила предложение заработать на инвестировании Поделиться Твитнуть

В Прикамье мошенники обманули 20-летнюю жительницу Губахи, искавшую работу. Ущерб составил более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.

Установлено, что в январе девушка разместила на сайте для соискателей свою анкету и оставила контактные данные по нескольким вакансиям. Ей вскоре позвонил мужчина под видом работодателя и предложил заработать с помощью инвестирования. Следуя видеоинструкциям, она установила на телефон мобильное приложение, открыла в нём биржевой кошелёк, вложив первоначальный взнос.

После первых успешных сделок мошенники стали предлагать вложить более крупные суммы. Взять кредит у девушки не получилось, но мошенники продолжили выманивать у неё деньги под различными предлогами. По их указанию она попыталась вывести деньги из кошелька, но аферисты позвонили ей видом техподдержки сайта и убедили найти доверенное лицо, для этого она привлекла свою знакомую. Потерпевшую убедили, что вывести деньги необходимо в течение нескольких минут, иначе кошелёк и счета девушки в банках заблокируются.

«Со слов звонящего, необходимо было срочно повысить лимит кошелька путём оформления кредита в банке на её доверенное лицо, что даст возможность провести прибыльную сделку и впоследствии вернуть кредитные средства. Действуя по указаниям аферистов, потерпевшая с помощью телефона знакомой оформила на имя последней кредит в онлайн-банке. Заёмные деньги она перевела на свой банковский счёт, а затем на указанные мошенниками абонентские номера», — рассказали в полиции.

Девушка поняла, что её обманули, только когда мошенники снова стали убеждать её взять новый кредит для пополнения биржевого счёта. После этого она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как писал ранее «Новый компаньон», ущерб от интернет-преступлений в 2024 году, который понесли жители Прикамья, составил около 3,4 млрд руб. При этом в 2023 году сумма составляла около 2,6 млн руб.

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