Сумма ущерба от кибермошенничеств в Прикамье за год выросла на 23% Жители региона перевели преступникам более 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Ущерб от интернет-преступлений в 2024 году, который понесли жители Прикамья, составил около 3,4 млрд руб., что на 23% выше прошлогоднего показателя. По данным регионального министерства территориальной безопасности, по итогам 2023 года сумма ущерба составляла 2,6 млрд руб.

«Мошенники продолжают обманным путём похищать денежные средства. Жертвами преимущественно становятся лица пенсионного возраста, которые в недостаточной степени владеют интернет-грамотностью», — отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в первый месяц нового года в Пермском крае было зафиксировано 800 преступлений, совершённых с использованием телефонного мошенничества. Жителям Пермского края был нанесён ущерб, превышающий 215 млн руб. При этом количество обманов снизилось по сравнению с январем 2024 года. Тогда было зарегистрировано 846 случаев киберпреступлений.

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