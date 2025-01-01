За январь 2025 года жители Прикамья перевели мошенникам более 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

В первый месяц нового года правоохранительные органы Прикамья зафиксировали 800 преступлений, совершённых с использованием телефонного мошенничества. Жителям Пермского края был нанесён ущерб, превышающий 215 млн руб., сообщает ТК ВЕТТА.

При этом в полиции отмечают, что количество таких правонарушений по сравнению с январем прошлого года немного снизилось. Тогда было зарегистрировано 846 случаев киберпреступлений.

Ранее в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Преступники звонят своим жертвам и говорят, что с их счёта пытаются похитить деньги. Людей убеждают установить на телефон якобы мобильное приложение Центробанка. После этого злоумышленники просят жертву запустить приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счёте. На самом деле вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. Таким образом, в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию, злоумышленники получают возможность снимать деньги без пластиковой карты человека.

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