Жителей Прикамья предупредили о новой форме мошенничества Злоумышленники снимают деньги в банкоматах без пластиковых карт Поделиться Твитнуть

В пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России рассказали о новом виде мошенничества. Злоумышленники используют схему, по которой могут снять наличные без физического носителя.

Через разные каналы связи, включая мессенджеры, мошенники звонят своим жертвам и говорят, что с их счёта пытаются похитить деньги. Людей убеждают установить на телефон якобы мобильное приложение Центробанка, названия которого могут варьироваться. Во время установки устройством пользоваться запрещают.

После этого злоумышленники просят жертву запустить приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счёте. На самом деле вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. Таким образом, в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию, злоумышленники могут снимать деньги без пластиковой карты человека.

В Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России советуют не скачивать по просьбе незнакомых лиц никаких мобильных приложений или программ, не совершать по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях, а также не сообщать посторонним людям личные и финансовые данные. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счёте необходимо звонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или оборотной стороне банковской карты.





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