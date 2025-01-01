В Перми электросуда начнут курсировать с 1 мая С 8 мая стартует речная навигация на круизном флоте Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

С 1 мая в Перми возобновит работу электрическое судно «Экоход 2». Оно будет использоваться для развлекательных рейсов по Каме, а также для еженедельных поездок из Перми в Закамск и Краснокамск. Отмечается, что цены на прогулочные поездки останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщает «Рифей», ссылаясь на компанию «ВодоходЪ».

Напомним, в прошлом сезоне компания предлагала разнообразные речные прогулки, такие как «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города» и «Музыка на камских волнах». Большинство этих рейсов длились около полутора часов. Цена билетов начиналась от 1200 руб.

По данным издания, «ВодоходЪ» откроет навигацию круизных судов в Перми 8 мая. Первый круиз пройдёт по маршруту Пермь—Чайковский—Нижнекамск—Казань. В текущем году из Перми запланировано 35 круизных рейсов. Стоимость билетов на круизы возрастёт на 10-15%.

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