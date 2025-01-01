В мэрию Перми поступило более 280 жалоб на некачественную очистку снега Подрядчики получили штрафы на 6,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы 25 февраля заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов рассказал об итогах содержания улично-дорожной сети в краевой столице за январь.

Депутат Антон Мелюхин поинтересовался, какие штрафные санкции применили к подрядчикам по итогам января и какой уровень травматизма в городе, потому что, несмотря на активизацию работы мэрии, «тротуары по-прежнему остаются травмоопасны».

«В период обильных снегопадов подрядным организациям было предъявлено 6,6 млн руб. штрафных санкций», — ответил Галиханов.

Что касается травматизма, то чиновник пояснил, что в администрацию поступило 262 обращения, по улично-дорожной сети — 23.

После этого высказался депутат Владимир Плотников:

«Дмитрий Кадирович, чудес не бывает: зимой всегда выпадает снег, а перепады температуры приводят к гололёду. Так почему рабочая группа, депутаты думы, должны постоянно напоминать, что нужно делать, и показывать, что нужно исправить. Администрации надо серьёзно задуматься, как они работают в данном направлении».

Напомним, ранее на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры Дмитрий Галиханов представил доклад о текущем содержании автомобильных дорог в городе. Работы подрядчиков он оценил как удовлетворительные.

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