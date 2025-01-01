Ход температур в Пермском крае превысил 25 градусов Причиной стала ясная безветренная погода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

22-24 февраля благодаря ясной и безветренной погоде на большинстве метеостанций Пермского края были отмечены ночные морозы до -25…-30˚. При этом днём по той же причине воздух прогревался до 0˚ и даже до плюсовых температур. Таким образом, суточный ход температуры в эти дни достигал -20-25˚, а местами был ещё больше.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, например, в Бисере 23 февраля ночью было -24˚, а днём воздух прогрелся до +1,6˚. В Кочёво 24 февраля ночью фиксировалось -25,3˚, а дневной максимум составил -2˚. В соседней Свердловской области, в Висиме, 23 февраля ночью термометры показали -30˚, днём же -3,6˚.

Как пояснили специалисты, такая разница складывается из-за поступления тёплой воздушной массы по высотам и её прогрева в условиях ясной безветренной погоды над лесопокрытыми территориями, где деревья хорошо поглощают солнечное излучение. Также разрушению температурной инверсии способствует и пересечённый рельеф.

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