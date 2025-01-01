В Прикамье у матери изъяли ребёнка за отказ лечить его от опасного заболевания Поделиться Твитнуть

Фото: ФССП по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми судебные приставы изъяли четырёхлетнего мальчика из опасных условий содержания. Ребёнок, имеющий врождённое тяжёлое заболевание, не получал обязательной в таких случаях терапии по вине матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

В службу судебных приставов поступило постановление суда об определении мальчика, родившегося в 2020 году, в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей, до момента вступления в силу судебного решения о лишении его матери родительских прав.

Основанием для судебного процесса послужило неисполнение 33-летней жительницей Перми своих родительских обязанностей. У её сына было выявлено врождённое заболевание, требующее систематического лечения и врачебного наблюдения. Однако женщина игнорировала медицинскую помощь и не выполняла рекомендации врачей.

Отметим, что ранее гражданка уже была лишена родительских прав в отношении трёх несовершеннолетних детей и обязана была выплачивать алименты на их содержание. Несмотря на это, материальную поддержку детям она добровольно не оказывала, не имела официального трудоустройства и накопила задолженность в размере 2,5 млн руб.

Судебные приставы совместно с представителями опеки выехали по месту жительства должницы и забрали ребёнка. Женщину же сопроводили в подразделение ведомства, где в отношении неё составили административный протокол за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил неплательщице 12 суток ареста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.