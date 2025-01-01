В Прикамье начальник ОМВД прикрыл своего родственника-виновника ДТП По решению суда он оштрафован на 70 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае заместителя начальника ОМВД по Горнозаводскому городскому округу осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в своём телеграм-канале.

Известно, что он дал незаконное указание сотрудникам Госавтоинспекции, которые у него в прямом служебном подчинении, — потребовал скрыть от регистрации информацию о ДТП, участником которого был его родственник. Также дал распоряжение не отстранять виновника от управления транспортом и не проводить в отношении него процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

В феврале 2025 года по решению Чусовского городского суда мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ. В числе смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у виновного малолетних детей и назначил штраф 70 тыс. руб. в доход государства. Также он лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.





Приговор не вступил в законную силу.

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