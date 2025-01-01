В Прикамье начальник ОМВД прикрыл своего родственника-виновника ДТП
По решению суда он оштрафован на 70 тысяч рублей
В Пермском крае заместителя начальника ОМВД по Горнозаводскому городскому округу осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в своём телеграм-канале.
Известно, что он дал незаконное указание сотрудникам Госавтоинспекции, которые у него в прямом служебном подчинении, — потребовал скрыть от регистрации информацию о ДТП, участником которого был его родственник. Также дал распоряжение не отстранять виновника от управления транспортом и не проводить в отношении него процедуру освидетельствования на состояние опьянения.
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