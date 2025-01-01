В Косинском округе Прикамья вводят дополнительные выплаты участникам СВО
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Депутаты думы Косинского округа одобрили предоставление дополнительных выплат контрактникам, которые отправляются в зону боевых действий. Им будут выплачивать по 100 тыс. руб.
Как пишет телеграм-канал «На местах», единовременную выплату в 100 тыс. руб. теперь будут получать граждане РФ и иностранных государств, которые заключили контракт о прохождении военной службы для участия в СВО по направлению местного военного комиссариата, но полученного не ранее 1 марта 2025 года.
Деньги на выплаты будут брать из средств резервного фонда администрации округа. Решение о выделении денег будет действовать с 1 марта по 31 декабря 2025 года.
Напомним, в конце января дополнительные выплаты ввели также контрактникам из Красновишерского округа. Жители этой территории, заключившие контракт, получают дополнительные выплаты в 50 тыс. руб.
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