В Косинском округе Прикамья вводят дополнительные выплаты участникам СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Депутаты думы Косинского округа одобрили предоставление дополнительных выплат контрактникам, которые отправляются в зону боевых действий. Им будут выплачивать по 100 тыс. руб.

Как пишет телеграм-канал «На местах», единовременную выплату в 100 тыс. руб. теперь будут получать граждане РФ и иностранных государств, которые заключили контракт о прохождении военной службы для участия в СВО по направлению местного военного комиссариата, но полученного не ранее 1 марта 2025 года.

Деньги на выплаты будут брать из средств резервного фонда администрации округа. Решение о выделении денег будет действовать с 1 марта по 31 декабря 2025 года.



Напомним, в конце января дополнительные выплаты ввели также контрактникам из Красновишерского округа. Жители этой территории, заключившие контракт, получают дополнительные выплаты в 50 тыс. руб.

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